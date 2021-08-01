بـ«بورتريه المسيح ورافائيل».. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان «تشجع 2021» بوادى النطرون (صور)

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افتتحت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية، التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كرنفال افتتاح مهرجان «تشدد وتشجع 2021» وذلك في بيت كرمه بوادي النطرون.

وشهد الافتتاح تقديم فقرات استعراضية وفنية وكذا تقديم بورتريهات للسيد المسيح والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة الذي حضر الافتتاح، والذى يقام تحت رعايته، وبمشاركة الأباء الكهنة والعديد من الشخصيات العامة، بجانب أعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية.

وشارك في المهرجان أكثر من 500 شاب وفتاة، حيث بدأ اليوم الأول أمس بالصلاة والترحيب بالشباب، وقدمت فقرات الكرنفال الإعلامية ناردين حبيب، كما شارك كلاً من النائب الدكتور إيهاب رمزي، المهندس جون طلعت، كورال مار أفرام السرياني، التابع لأسرة التسبيح بكنيسة القديسة العذراء مريم بالقصيرين، المرنمة سارة معروف، مؤسسة راعى مصر للتنمية، الصحفية ميرا ممدوح، كورال «هانرنم ليك» أسرة البابا أثناسيوس الزراعية، الفنان التشكيلي أيوب فوزى.

وتضمن اليوم عروض فنية مختلفة من مواهب الشباب وقدمت إنجي فريد، من أسرة البابا كيرلس الطبية، بورتريه لأسقف كنائس وسط القاهرة، الذي أشاد بموهبتها، بجانب العروض تضمن اليوم ألعاب شبابية مختلفة.

بـ"بورتريه المسيح ورافائيل" .. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان "تشدد وتشجع 2021" فى وادى النطرون (صور)

بـ"بورتريه المسيح ورافائيل" .. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان "تشدد وتشجع 2021" فى وادى النطرون (صور)

بـ"بورتريه المسيح ورافائيل" .. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان "تشدد وتشجع 2021" فى وادى النطرون (صور)

بـ"بورتريه المسيح ورافائيل" .. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان "تشدد وتشجع 2021" فى وادى النطرون (صور)

بـ"بورتريه المسيح ورافائيل" .. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان "تشدد وتشجع 2021" فى وادى النطرون (صور)

بـ"بورتريه المسيح ورافائيل" .. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان "تشدد وتشجع 2021" فى وادى النطرون (صور)

بـ"بورتريه المسيح ورافائيل" .. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان "تشدد وتشجع 2021" فى وادى النطرون (صور)

بـ"بورتريه المسيح ورافائيل" .. أسقفية الشباب تفتتح مهرجان "تشدد وتشجع 2021" فى وادى النطرون (صور)