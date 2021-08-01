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تصنيف التايمز البريطاني يضع جامعة الإسكندرية في المرتبة السادسة محليا والـ 19 عربياً للعام 2021

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تصنيف التايمز البريطاني يضع جامعة الإسكندرية في المرتبة السادسة محليا والـ 19 عربياً للعام 2021 تصنيف التايمز البريطاني يضع جامعة الإسكندرية في المرتبة السادسة محليا والـ 19 عربياً للعام 2021

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أعلن تصنيف THE البريطاني «التايمز» للعام 2021 نتائج أفضل الجامعات في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث جرى إدراج 35 جامعة مصرية في هذا التصنيف، وشغلت جامعة الأسكندرية المرتبة السادسة محلياً والتاسعة عشر على مستوى الجامعات العربية من إجمالي 155 جامعة عربية.

وذكرت الجامعة أن هذا التصنيف يستخدم 16 مؤشر أداء، ويتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات: التدريس (بيئة التعلم) بنسبة 33%؛ البحث العلمي (الحجم والدخل والسمعة) بنسبة 33%؛ الاستشهادات (تأثير البحث) بنسبة 20%؛ المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) بنسبة 6%، والتوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث) بنسبة 8%، ونوه د. قنصوة أن البيانات يتم الحصول عليها من خلال ثلاثة محاور: البيانات الببليومترية المأخوذة من (Elsevier، Scopus)، ونتائج دراسة السمعة الدولية، والبيانات المقدمة من كل جامعة.

وشارك في تصنيف هذا العام 22 دولة من الدول العربية التالية: الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، ، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية ، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

المصرى اليوم

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