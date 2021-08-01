إنشاء 55 منزلًا بدويًا في الشيخ زويد ووسط سيناء

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أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء عن إنشاء 55 منزل بدوي في مراكز الشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء بتكلفة تبلغ 26.8 مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية للمنطقة للعام الجديد.

وقال المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه سيتم أنشاء عن 25 منزل بدوي بمركز الشيخ زويد و15 منزل بدوي في مركز الحسنة و15 منزل آخر في مركز نخل بتكاليف إجمالية تبلغ 26.82 مليون جنيه.

يذكر أن منطقة تعمير شمال سيناء التابعة للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعدت خطتها الجديدة عن عام 2021 / 2022 للمتوقع تنفيذه من مشروعات باجمالى 225 مليون و110 آلاف جنيه .