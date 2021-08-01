استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

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تستأنف السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أن السفر اليوم للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة من كشف رقم «2021/25» .

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل عدد 5199 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2661 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 2538 مسافرًا.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.