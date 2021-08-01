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لاعبو يحتفلون بعيد ميلاد كارتيرون

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لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد كارتيرون لاعبو يحتفلون بعيد ميلاد كارتيرون

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احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي وأفراد الجهاز الفني والإداري بعيد ميلاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأحضر لاعبو الفريق «تورتة» للمدير الفني للاحتفال به على هامش المعسكر المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك بالولاية الحالية في 19 مباراة حتى الآن من بينها 13 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز و3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا ومثلها في كأس ، وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 4 وخسر في مباراتين وسجل 37 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

المصرى اليوم

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