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أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تودع بعد الهزيمة من بطلة في المصارعة

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أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تودع بعد الهزيمة من بطلة روسيا في المصارعة أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تودع بعد الهزيمة من بطلة في المصارعة

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خسرت سمر حمزة لاعبة المصارعة المصرية من اللاعبة الروسية ناتاليا فوروبيفا بنتيجة 16-12 في منافسات دور الـ16 لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ووجه هيساكي مارويا منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط الشكر للبعثة الطبية المصرية اليوم خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمقر البعثة المصرية.

وحرص هيساكي مارويا على توجيه الشكر للبعثة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال على المجهودات التي تبذلها والطريقة التي تم التعامل بها مع المدير الفني لمنتخب الجودو الهولندي جورجيو جيفزجياني الذي ظهرت سلبية العينة الخاصة به اليوم وغادر غرفة العزل.

وأشاد منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط بالإجراءات التي تتخذها البعثة المصرية والبعثة الطبية من حيث تنسيق عمليات مسحات كورونا التي تتم بشكل دوري وأيضا من خلال عمليات التطهير المستمرة لمقر إقامة البعثة المصرية وأيضا تطبيق كافة الإجراءات الطبية المقرره في تحركات الفرق والبعثة ومقر الإقامة.

المصرى اليوم

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