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«فارس مصري وثروته 75 مليون دولار».. بيل جيتس يدعم زوج ابنته نايل نصار في «طوكيو 2020»

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دعم الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الفارس المصري نايل نصار، زوج ابنته، عبر موقع إنستجرام.

وكتب الملياردير الأمريكي بيل جيتس عبر حسابه الرسمي: «أشجع العديد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو خلال الوقت الحالي، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج ابنتي نايل نصار، حظ سعيد نايل».

ويبدأ نايل نصار منافسات الفروسية في الفردي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، الثلاثاء 3 أغسطس، ومنافسات الفرق، الجمعة 5 أغسطس.

- صورة أرشيفية

من هو نايل نصار؟

بدأت علاقة الفارس المصري نايل نصار وجينيفر كاثرين، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مطلع يناير 2017، ويتقاسم الحبيبان العديد من الهوايات، أهمها سباقات الفروسية، وهما متخرجان في جامعة ستانفورد.

نايل نصار شاب ينحدر من أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاجو، يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، إلى جانب العربية.

وبحسب صحيفة «ذي بيبول» الأمريكية، ولد نايل نصار في ولاية شيكاجو الأمريكية عام 1991، لكنه ترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات.

جينيفر ابنة بيل جيتس وخطيبها المصرى نايل نصار - صورة أرشيفية

وفي عمر الخامسة أظهر نايل شغفا كبيرا بركوب الخيل، وتمرس على قفز الحواجز في العاشرة. وفي فبراير 2017، احتلت قصته مع ابنة بيل جيتس عناوين الأخبار، بسبب الصور التي كانا يشاركانها عبر مواقع التواصل لزياراتهما المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، من بينها أهرامات الجيزة.

ثروة نايل نصار والجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية لا تزال سرا، بحسب «بي بي سي»، فيما قدرت بعض الصحف الأمريكية ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته، ويمتلك إلى جانب ذلك مجموعة إسطبلات تضم سلالات من أعرق الخيول.

جينيفر ابنة بيل جيتس وخطيبها المصرى نايل نصار - صورة أرشيفية

احتفاء مصري

في مطلع يونيو الماضي، قدم المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واتحاد الفروسية التهنئة لأسرة الفروسية المصرية والفارس نايل نصار بعد تتويجه بذهبية الجائزة الكبري للفروسية في سويسرا وانتزاع الذهبية من أفضل فرسان العالم.

وأعرب مجلس ادارة اللحنة الاولمبية عن خالص التهنئة للفارس نايل نصار على هذا الإنجاز الكبير والنتائج المميزة التي تحققها الفروسية المصرية في الفترة الحالية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وعبر المهندس هشام حطب عن سعادته بما حققه الفارس المصري نايل نصار خاصة في ظل منافسات البطولة الشرسة بين مجموعة من أبرز فرسان العالم وأوروبا.

المصرى اليوم

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