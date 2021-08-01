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شن محمود أبوالدهب، نجم النادي الأهلي السابق، هجوما على الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، عقب خروج الفراعنة أمام البرازيل بهدف نظيف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقال أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية: «المجاملات تدير الكرة المصرية بشكل واضح، فعلى أي أساس تم تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأوليمبي؟ خاصة أنه تولى تدريب المنتخب الأول من قبل ولم يحقق النجاح المطلوب، وفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2015 فتمت مكافئته بتدريب المنتخب الأوليمبي».

واختتم أبوالدهب: «حال الكرة المصرية لن يتغير طالما أن المجاملات تتحكم بشكل كبير في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية».