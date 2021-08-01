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رامز جلال يهنئ شقيقه ياسر جلال على مسلسله الجديد «الديب»

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رامز جلال يهنئ شقيقه ياسر جلال على مسلسله الجديد «الديب» رامز جلال يهنئ شقيقه ياسر جلال على مسلسله الجديد «الديب»

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هنأ الفنان رامز جلال شقيقه ياسر جلال على مسلسل الجديد «الديب»، متمنيًا له النجاح والتألق الدائم.

ونشر برومو المسلسل عبر خاصية «الأستوري» على موقع «إنستجرام»، وعلق: «ألف ألف ألف مبروك يا غالي، ويارب دائمًا في نجاح وتألق، اللهم آمين يا رب».

وكشف المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، عن الإعلان الدعائي لمسلسل «الديب» الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.

وظهر ياسر جلال وهو يجلس على كرسي وتتغير ملامحه في إطار الإثارة والتشويق حتى تحول إلى ذئب، وكتب تامر مرسي: «الديب.. مسلسل 8 حلقات».

مسلسل «الديب» تدور أحداثه في 8 حلقات في إطار بوليسى، والمقرر عرضه على إحدى المنصات، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

المصرى اليوم

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