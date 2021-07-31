«البُرنص».. موضة إطلالات النجوم فى صيف 2021

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يتنافس نجوم الفن بالظهور فى إطلالات جريئة خلال الصيف، بين ملابس البحر وأحدث صيحات المايوهات، إلا أن عددا من النجوم اتجهوا إلى مزيد من الجرأة فى إطلالاتهم بالظهور بـ«برنص» أو «روب الحمام»، وهو ما عرضهم لانتقادات كبيرة من متابعيهم عبر صفحات التواصل الاجتماعى، وكان أبرزهم الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير مؤخرا، وظهرت وهى مرتدية «روب» الحمام باللون الأبيض، واعتمدت على «لوك» جرىء نسبياً من خلال المكياج والشعر حيث وضعت أحمر شفاه صارخ باللون الأحمر الفاقع، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع «سمية»، وتعرضت لانتقادات واسعة، وتساءلوا سبب إقدامها على هذه الخطوة الغريبة.

ولم تكن سمية الخشاب، هى الأولى التى تقرر الظهور بلوك جرىء، مرتدية روب الحمام، فمغنى المهرجانات - الذى لم يتجاوز الـ18 من عمره- سامر المدنى ويتمتع بشعبية بين المراهقين والأطفال وانتشار لأغانيه - أثار الجدل هو أيضا بالترويج لأغنيته الجديدة هذا الأسبوع بالظهور بـ«البُرنص»،

وسبق ظهور «سمية» و«سامر»، ظهور الفنان محمد رمضان بـ«البرنص» فى كليباته وعبر صوره على صفحات التواصل الاجتماعى. الفنانة شيرين رضا كانت من ضمن الفنانات اللاتى نشرن صورهن بروب الاستحمام، لتتعرض لانتقادات كبيرة أيضا، خاصة حين شاركها فى تلك الإطلالة السيناريست تامر حبيب، للسخرية من الفنان محمد كريم، الذى كان قد شارك جمهوره إطلالة مماثلة من داخل أحد الفنادق التى أقام بها. وبشكل عفوى وبالإطلالة نفسها من داخل حديقة منزلها، ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مرتدية روب الحمام على زى السباحة، بإطلالة طبيعية دون أن تضع مساحيق تجميلية خلال يوم مشمس أمام حمام السباحة. أيضاَ ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا مرتدية روب الحمام، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها، وحرصت على نشر صورتها بالأبيض والأسود، وكان للفنانة «درة» ظهور مماثل أثار الجدل قبل أعوام حين خضعت لجلسة تصوير مختلفة، بمكياج كامل وبـ«البُرنص».

كما فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بظهورها بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، عرضتها للانتقادات، وهى ترتدى «روب» الحمام، وتتناول القهوة مبتسمة. الأمر نفسه للفنانة غادة عبدالرازق، التى أثارت الجدل بعد نشرها صورة لها تجلس فيها بـ«روب الحمام» أمام مدفأة.