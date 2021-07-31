«التنمية المحلية»: بدء اختبارات تحديد مستوى دورات العاملين بالمحليات بمركز سقارة (صور)

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تابعت وزارة التنمية المحلية، السبت، بدء اختبارات تحديد المستوى بالخطة التدريبية لبعض الدورات التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية ببناء قدرات كل العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تناولت اختبارات اليوم، التي تاتي في إطار موافقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على البدء في تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022، والتى تتضمن 122 دورة يستفيد منها 5801 متدرب من كل المحافظات وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبيا في 11 شهراً، وتحديد المستوى لدورة إعداد المدربين TOT.

وأوضح شعراوي، أنه تم وضع خطة اختبارات تحديد المستوي على مدار 10 دورات تدريبية بواقع 18 اختبار سيتم تنفيذها على مدار 3 أسابيع بالمركز وتستهدف 1350 مرشحا من المحافظات .

وقال إن الخطة التدريبية الجديدة جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين في مركز سقارة مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء، كما أن الخطة التدريبية الجديدة محدثة عن خطة العامة الماضى بنسبة تخطت 60 % حيث اشتملت خطة هذا العام على 32 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة وإضافة موضوعات جديدة، مشيرا أن الخطة تضمنت تدريب 140 من خريجى دورات إعداد المدربين TOT في 7 دورات تخصصية لمدة إسبوعين للإستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 .

بدء اختبارات تحديد مستوى دورات العاملين بالمحليات بمركز سقارة

بدء اختبارات تحديد مستوى دورات العاملين بالمحليات بمركز سقارة

بدء اختبارات تحديد مستوى دورات العاملين بالمحليات بمركز سقارة