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خلال مؤتمر صحفي مع شكري.. ماذا قال وزير خارجية الجزائر عن «سد النهضة»؟

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خلال مؤتمر صحفي مع شكري.. ماذا قال وزير خارجية الجزائر عن «سد النهضة»؟ خلال مؤتمر صحفي مع شكري.. ماذا قال وزير خارجية الجزائر عن «سد النهضة»؟

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قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن «موضوع سد النهضة أصبح عالميا ينظر إليه على أنه من القضايا المهمة للمجتمع الدولي».

وأكد الوزير الجزائري، في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية: «نعتقد أن الوضع المتعلق بالعلاقة بين دول حوض النيل يمر بمرحلة دقيقة، حريصون على ألا تتعرض العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والإفريقي لمخاطر».

وأردف: «نرغب في أن نكون جزءا من الحل بكل الملفات الكبيرة التي تهم أشقاءنا حين تكون الظروف ملائمة»، مضيفًا: «نرى أن تصل إثيوبيا ومصر والسودان إلى حلول مرضية تحقق لكل طرف حقوقه».

وأوضح أن الجزائر تعتقد أن العلاقة بين دول حوض النيل خاصة والسودان وإثيوبيا، تمر بمرحلة دقيقة ونحن في حاجة إلى الاطلاع على الأمور ولا نكتفي بمعرفة سطحية لملف «سد النهضة» الحيوي.

وأعرب عن أهمية أن تصل الدول الشقيقة إلى حلول مرضية تحقق لكل طرف ماله من حقوق وتحفظ كذلك واجبات كل الأطراف، وأن تسود الشفافية المطلقة في تلك العلاقة لكي تتساوى الفائدة بالثروة المائية الهائلة.

وتابع: «مازلنا في اهتمام بهذا الموضوع لأنه مهم للدول الشقيقة والصديقة، ونحن حريصون على أن تظل العلاقة بين الدول الأفريقية والعربية متميزة».

وأشار إلى استماعه إلى أديس أبابا والخرطوم، كما استمع جزئيًا إلى معلومات من وزير الخارجية سامح شكري، مع وعد باستكمال الجلسات والتشاور.

المصرى اليوم

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