أخبار عاجلة

عمرو حجازى.. عازف الأورج الشرقاوى وصل بفنه للدول الأوروبية والعربية -
أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 -
أضخم طرح لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.. (التفاصيل الكاملة) -
مدبولي: تطعيم أطراف منظومة المدارس ستجعلنا نبدأ العام الدراسي دون قلق من كورونا -
إصابة شخصين في مشاجرة على «الميراث» بشبين القناطر -
تطوير الميادين وطلاء واجهات المنازل ضمن خطط تجهيز افتتاح طريق الكباش بالأقصر -
لغياب دور المحليات.. مطالبة برلمانية بشن حملات على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين -
الحالة المرورية ساعة الظهيرة -
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 -
السودان يعيد سفيره إلى إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

النهضة تؤجل اجتماعات الشورى قبل الانعقاد بساعة فقط لأجل غير مسمى في تونس

Print
النهضة تؤجل اجتماعات الشورى قبل الانعقاد بساعة فقط لأجل غير مسمى في تونس النهضة تؤجل اجتماعات الشورى قبل الانعقاد بساعة فقط لأجل غير مسمى في تونس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر من حزب «النهضة» الإسلامي، في تونس، عن تأجيل اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب لأجل غير مسمى.

وقالت وكالة «رويترز»، إن راشد الغنوشي رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي أجل انعقاد اجتماع مجلس الشورى لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالة الغنوشي.

وبحسب الوكالة، قالت ثلاثة مصادر حزبية إن «الغنوشي أرجأ السبت اجتماعا لمجلس الشورى قبل ساعة فقط من الموعد المقرر لانعقاده».

وأضافت أن «عشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه ومن بينهم برلمانيون طالبوا الغنوشي بالاستقالة».

وألقت الأزمة السياسية بظلالها على النهضة وتبادل أعضاء الاتهامات داخل الحزب بشأن استراتيجيته وأداء قيادته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 6250 كتاب خارجى جميعها بدون تفويض بالطباعة

ضبط 6250 كتاب خارجى جميعها بدون تفويض بالطباعة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

أضخم طرح لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.. (التفاصيل الكاملة)

أضخم طرح لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.. (التفاصيل الكاملة)

مدبولي: تطعيم أطراف منظومة المدارس ستجعلنا نبدأ العام الدراسي دون قلق من كورونا

مدبولي: تطعيم أطراف منظومة المدارس ستجعلنا نبدأ العام الدراسي دون قلق من كورونا