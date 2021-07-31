النهضة تؤجل اجتماعات الشورى قبل الانعقاد بساعة فقط لأجل غير مسمى في تونس

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كشفت مصادر من حزب «النهضة» الإسلامي، في تونس، عن تأجيل اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب لأجل غير مسمى.

وقالت وكالة «رويترز»، إن راشد الغنوشي رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي أجل انعقاد اجتماع مجلس الشورى لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالة الغنوشي.

وبحسب الوكالة، قالت ثلاثة مصادر حزبية إن «الغنوشي أرجأ السبت اجتماعا لمجلس الشورى قبل ساعة فقط من الموعد المقرر لانعقاده».

وأضافت أن «عشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه ومن بينهم برلمانيون طالبوا الغنوشي بالاستقالة».

وألقت الأزمة السياسية بظلالها على النهضة وتبادل أعضاء الاتهامات داخل الحزب بشأن استراتيجيته وأداء قيادته.