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إسرائيل: حماس تكثف جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة

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إسرائيل: حماس تكثف جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة إسرائيل: حماس تكثف جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، مساء السبت، أن حركة «حماس» كثفت في الآونة الأخيرة جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة ضد إسرائيليين، بتوجيه من قطاع غزة، على حد زعمها.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن من أبرز الناشطين في جهود التجنيد عبدالله عرار، وهو أحد محرري «صفقة شاليط»، الذي كان خلال الأشهر الستة الماضية على تواصل مع عشرات الفلسطينيين من الضفة الغربية في محاولة لتجنيدهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين «تحت مسمى حماس».

وكان عرار متهم سابقا في اختطاف وقتل الإسرائيلي ساسون نوريئيل عام 2005 حيث تم إبعاده إلى قطاع غزة في إطار صفقة شاليط.

وادعت القناة أنه في محاولاته لتجنيد فلسطينيين، عمل عرار على مدار الساعة طوال الأشهر الستة الماضية من خلال الاتصال أو عبر الهاتف أو عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية مع حوالي 60 فلسطينيًا، وأوضحت أنه توجه إلى ما يقرب من مائة فلسطيني في محاولة لتجنيدهم في العامين الماضيين، إلا أنه في الأشهر الأخيرة زاد من وتيرة عمله حتى تمكن في بعض الحالات من تجنيد بعض الفلسطينيين إلى صفوف حماس.

المصرى اليوم

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