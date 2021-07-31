يوفنتوس يضع خطة مدوية لخطف كروس من ريال مدريد

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يرغب نادى يوفنتوس فى تدعيم وسط ملعبه، من خلال التعاقد مع الدولى الألمانى تونى كروس، نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ومع رحيل العديد من النجوم عن صفوف ريال مدريد مؤخرًا وعلى رأسهم القائد سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان، ورافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد، تنتشر التكهنات بشدة حول

باقى نجوم الفريق.

وآخر تلك التكهنات رغبة يوفنتوس فى الظفر بخدمات تونى كروس، حيث يستعد البيانكونيرى للتقدم بعرض رسمى لضم النجم الدولى الألمانى.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، ستبلغ قيمة العرض قرابة 40 مليون يورو، حيث سيكون رحيل الثنائى رامسى وديميرال كافيًا لليوفى لمحاولة التعاقد مع كروس، خصوصًا أن النجم الألمانى يثير إعجاب ماسيمليانو أليجرى، مدرب يوفنتوس.

ويملك كروس البالغ من العمر 30 عامًا، عقدًا ممتدًا مع ريال مدريد حتى عام 2023، وسبق أن صرح برغبته فى الاعتزال بقميص المرينجى.

فى سياق آخر، أكد جورجيو كيللينى، قائد منتخب إيطاليا، الذى تُوج بيورو 2020، أنه مستمر مع يوفنتوس، وبالتالى سيوقع على عقد جديد الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عقده فى 30 يونيو.

وأزال كيللينى، البالغ من العمر 36 عامًا، بعض الشكوك حول مستقبله، وأكد أنه سيتوجه غدًا إلى تورينو لبدء العمل مع المدير الفنى الجديد ماسيميليانو أليجرى، وذلك على هامش تصريحات أدلى بها خلال مشاركته فى فعالية أقيمت فى مدينة ليفورنو الواقعة فى إقليم توسكانا، حيث تم تكريمه على النجاحات الرياضية التى حققها.

وقال قلب الدفاع الإيطالى: «سأكون فى تورينو، الإثنين المقبل، حيث ينتظرنى أليجرى، حتى وإن كان من الجيد حصولى على عطلة أخرى ليوم. سأحاول إنهاء مسيرتى بالتتويج بألقاب أخرى، لأن الألقاب تزيد من شراهتك نحو تحقيق الانتصارات».

وانتهى عقد كيللينى مع نادى يوفنتوس فى 30 يونيو الماضى، وسيوقع المدافع الإيطالى خلال الأيام المقبلة على عقده الجديد مع البيانكونيرى، الذى ربما يكون لموسمين، وهو ما أشار إليه مؤخرًا رئيس النادى، أندريا أنييلى.

ويرتدى كيللينى قميص يوفنتوس منذ عام 2005، وخاض منذ ذلك الحين 535 مباراة حقق خلالها لقب الدورى الإيطالى تسع مرات، وخمسة ألقاب كأس إيطاليا ومثلها كأس السوبر الإيطالى.