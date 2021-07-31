نابولى يرفض تخفيض سعر كوليبالى بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

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رفض مسؤولو نادى نابولى الإيطالى، تخفيض المقابل المادى المطلوب من أجل السماح برحيل السنغالى كاليدو كوليبالى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى نادى ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أن ريال مدريد وكارلو أنشيلوتى المدير الفنى للنادى الملكى، يريدان التعاقد مع كوليبالى، فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وأضافت أن ريال مدريد يسعى لتدعيم الخط الدفاعى، خاصة بعد رحيل الثنائى سيرجيو راموس ورافائيل فاران، إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على الترتيب.

وأوضحت أن نابولى من جهته لن يقوم بتخفيض السعر المطلوب لبيع كوليبالى، والبالغ 60 مليون يورو، فى ضربة صادمة للفريق الإسبانى.

ويرتبط اسم كوليبالى، صاحب الـ 30 عامًا بالرحيل عن نابولى فى كل فترة انتقالات، علمًا بأن عقده ينتهى فى صيف 2023.