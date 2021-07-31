بوكيتينو: مبابى لم يخبرنى برحيله عن باريس سان جيرمان

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أكد الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسى، أن الجناح الفرنسى كيليان مبابى، لم يتحدث معه عن رحيل محتمل بحلول نهاية السنة المتبقية فى عقده.

وقال بوكيتينو، فى حوار مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية: «مبابى فى الوقت الحالى لاعب فى الفريق، وسنعامله بنفس الطريقة مثل الآخرين، بينما وضعه التعاقدى يُدار على مستوى آخر، وعلى المستوى الرياضى، لا شىء يتغير».

وتجنب بوكيتينو تحديد ما إذا كان المهاجم الفرنسى قد أخبره شخصيا بأنه لن يمدد عقده فى باريس، موضحا: «اإنها محادثات خاصة، لكن كيليان لم يخبرنى بذلك بأى حال من الأحوال»، مضيفا: «لا أفكر فيما يمكن أو لا يمكن أن يحدث. هناك عام واحد متبق من العقد، وهذا واقع».

وبخصوص صفقات سان جيرمان المتعلقة بضم سيرجيو راموس ودوناروما وأشرف حكيمى، أكد أن الأمر «ليس مسألة أسماء. بل يتعلق بتحسين أداء الفريق»، معتبرا أن «النادى يؤدى عملا عظيما» يشارك فيه هو ومعاونوه مع الإدارة.