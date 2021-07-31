اللاعب اللبناني المنسحب من مواجهة خصمه الإسرائيلي: «مبادئنا تمنعنا»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد الغُربي، مدرب اللاعب اللبناني في الفنون القتالية المختلطة، عبدالله منياتو، إن قرار الانسحاب من مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم لـ«MMA» تحت 17 عاماً المقامة في بلغاريا، جاء في الدرجة الأولى من اللاعب نفسه ومن والده، ومن دون أي تردد.

وأضاف – وفق وسائل إعلام لبنانية- أن الفريق كان يريد تفادي مواجهة اللاعب الإسرائيلي في دور المجموعات، وكان ذلك مُتاحاً، إذ كان يسعى الفريق اللبناني لمحاولة التأهل إلى الدور الثاني من مباراتين فقط (3 مواجهات في دور المجموعات).

وأشار الغُربي إلى أن الاتحاد الدولي غيّر نظام المواجهة في المجموعات إلى نظام خروج المغلوب، ووضع منياتو في مواجهة اللاعب الإسرائيلي.

ولم يخف الغربي شكوكه في أن «الأمر قد يكون متعمداً»، لأن «جميع المواجهات تغيرت، إلا مواجهة اللاعب اللبناني».

ووجه الغُربي، باسم الفريق اللبناني، رسالة ترفض التطبيع، قائلًا: «نريد أن نوجه رسالة من خلال الرياضة.. مبادئنا وعقيدتنا تمنعنا من الوقوف والاعتراف بالعدو الصهيوني».