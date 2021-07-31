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بث مباشر .. موعد مشاهدة منتخب لكرة اليد ضد البحرين في أولمبياد طوكيو 2020

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يدخل منتخب الأول لكرة اليد في صدام عنيف مع نظيره منتخب البحرين في ختام مباريات المنتخبين في دور المجموعات بمنافسات كرة اليد بدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد مواجهة في المجموعات الأولى ستكون أمام البحرين يوم الأحد الموافق 1-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

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تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

مباراة مصر و السويد لكرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020

المصرى اليوم

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