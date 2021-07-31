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يدخل منتخب مصر الأول لكرة اليد في صدام عنيف مع نظيره منتخب البحرين في ختام مباريات المنتخبين في دور المجموعات بمنافسات كرة اليد بدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد مواجهة في المجموعات الأولى ستكون أمام البحرين يوم الأحد الموافق 1-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

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معامل تصحيح الخطأ : 3/4

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القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

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تصحيح الخطأ: 2/3

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