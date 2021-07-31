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ثالث أقوى جيش في العالم يستعد لصراع عسكري بإيعاز من رئيسها

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ثالث أقوى جيش في العالم يستعد لصراع عسكري بإيعاز من رئيسها ثالث أقوى جيش في العالم يستعد لصراع عسكري بإيعاز من رئيسها

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دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى التركيز بصورة كبيرة على تطوير الجيش الصيني، مشيرا إلى أن بكين تحتاج لإعداد جيشها لصراع عسكري في ظل التهديدات المتنامية التي تواجه البلاد.

ذكرت ذلك صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية، في تقرير عن تصريحات الرئيس الصيني، مشيرة إلى أن تحذيرات الرئيس الصيني، التي تحدث عنها أمس الجمعة، تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا متناميا على حدودها مع أفغانستان.

وأكد شي جين بينغ، على أهمية إعداد جيش قوي بسرعة كبيرة لمواجهة المخاطر التي تهدد الصين.

وقال جين بينج: «يجب مواصلة العمل على تقوية التخطيط الكلي الخاص بالحرب وإجراء الاستعدادات اللازمة لصراع عسكري».

ما هو ترتيب الجيش الصيني عالميا؟

يحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويأتي بعد الجيشين الأمريكي والروسي، اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، بحسب ما ذكره تقرير عن الجيش الصيني، لموقع «جلوبال فاير بور» الأمريكي.

ويمتلك الجيش الصيني أكثر من 3200 طائرة حربية، وأكثر من 3200 دبابة، و35 ألف مدرعة، وأكثر من 1900 مدفع ذاتي الحركة.

كما يمتلك الجيش الصيني أكثر من 1200 مدفع ميداني وأكثر من 2200 راجمة صواريخ.

وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم بعدد وحدات بحرية يصل إلى 777 وحدة بحرية، بينها حاملتي طائرات و79 غواصة.

وتتجاوز ميزانية دفاع الجيش الصيني 178 مليار دولار أمريكي، ويأتي في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.

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