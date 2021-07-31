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.. ضباب كثيف يخيّم على طريق أبها - الباحة

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بالفيديو .. ضباب كثيف يخيّم على طريق أبها - الباحة .. ضباب كثيف يخيّم على طريق أبها - الباحة
يحدُّ من الرؤية الأفقية إلى مسافات قريبة جدًّا

بالفيديو .. ضباب كثيف يخيّم على طريق أبها - الباحة

شهدت مناطق شمال محافظة النماص وجنوبي محافظة بلقرن مساء اليوم السبت موجة ضباب كثيفة، حدت من الرؤية الأفقية إلى مسافات قريبة للغاية.

ورصدت عدسة "سبق" كثافة الضباب على الطريق السريع الرابط بين أبها والباحة، كما شوهد بعض قائدي المركبات وقد توقفوا عن السير بجانب الطريق، فيما استخدم آخرون "الفلاشر" للتنبيه لأخذ الحيطة والحذر.

وسجّلت مناطق تخييم الضباب تدنيًا في درجات الحرارة؛ إذ قاربت الـ 16 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة. () حالة الطقس الأرصاد أمطار ضباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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