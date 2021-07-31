موعد مباراة البرازيل ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

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يدخل منتخب البرازيل الأولمبي في صدام قوي مع نظيره منتخب المكسيك في الدور نصف النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على ألمانيا والسعودية وتعادله مع كوت ديفوار.

أما الكتيبة المكسيكية فقد تأهلت كوصيف عن المجموعة الأولى بعدما فازت على فرنسا وجنوب أفريقيا فيما خسر من اليابان.

وفي ربع النهائي فاز منتخب البرازيل على منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف لينهى تجربة الفراعنة فى الأولمبياد، فيما اكتسحت المكسيك كوريا الجنوبية بنتيجة 6-3.

تقام مباراة البرازيل ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.

يواجه منتخب البرازيل الاولمبي نظيره منتخب المكسيك في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك

مجموعة قنوات beIN SPORTS HD - بين سبورت تنقل الاولمبياد في بث مباشر في المنطقة العربية على قناة beIN SPORTS HD 7 .

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

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تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

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