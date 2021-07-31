وزير الخارجية يؤكد أهمية خروج القوات الأجنبية من ليبيا

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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن لدى مصر والجزائر اهتمام بالغ بالملف الليبي باعتبارها دولة شقيقة وتربطها بالبلدين روابط تاريخية.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مساء السبت، أنه على مدى الأزمة الليبية كان هناك قلق بالغ من الضغوط الواقعة على الشعب الليبي.

وأكد ضرورة العمل المتعدد مع دول الجوار لمساعدة ليبيا لاستعادة استقرارها والحفاظ على مقدراتها لصالح الشعب الليبي.

وأبدى وزير الخارجية تفاؤله بالمشهد الليبي الحالي خاصة مع اقتراب الانتخابات في ليبيا أواخر ديسمبر المقبل، ما يساهم في تقديم الخدمات للشعب الليبي وتحقيق الاستقرار.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين، شدد شكري على أهمية خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية والتعامل مع قضية الميليشيات وتعزيز الاستقرار ومؤسسات الدولة، مبديًا تطلعه لاستمرار التعاون مع الأشقاء في ليبيا.

وقال شكري إن فتح الطريق الساحلي في ليبيا مؤشر طيب لحوار ومصالحة «ليبية ليبية» تعزز من نجاح الاستحقاق الانتخابي.