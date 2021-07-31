أخبار عاجلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 -
أضخم طرح لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.. (التفاصيل الكاملة) -
مدبولي: تطعيم أطراف منظومة المدارس ستجعلنا نبدأ العام الدراسي دون قلق من كورونا -
إصابة شخصين في مشاجرة على «الميراث» بشبين القناطر -
تطوير الميادين وطلاء واجهات المنازل ضمن خطط تجهيز افتتاح طريق الكباش بالأقصر -
لغياب دور المحليات.. مطالبة برلمانية بشن حملات على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين -
الحالة المرورية ساعة الظهيرة -
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 -
السودان يعيد سفيره إلى إثيوبيا -
محافظ بنى سويف: الكشف على 1480 مواطنًا في قافلة طبية بنزلة البرقي خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. وكالة أخبار المرأة

مبادرة دولية تقدم الدعم والحماية للنساء والفتيات اللاجئات

Print
مبادرة دولية تقدم الدعم والحماية للنساء والفتيات اللاجئات مبادرة دولية تقدم الدعم والحماية للنساء والفتيات اللاجئات
" وكالة أخبار المرأة "

يتعرض اللاجئون للخطر مع طول مدة هجرتهم، حيث يعيش 86 في المئة منهم تحت خط الفقر، ناهيك عما تواجه العديد من اللاجئات والنازحات من عوائق كبيرة في الوصول إلى الموارد الأساسية المتعلقة بسلامتهن في حالة التعرض للعنف، إذ يعد نقص المعلومات العائق الرئيسي لمنع والتصدي للعنف المرتبط بنوع الجنس، الذي يؤثر على النساء والفتيات اللاجئات.
مبادرة «أكشن أيد» الخاصة بالمنطقة العربية تستجيب من خلال استخدام التكنولوجيا لمكافحة العنف الجنسي والجسدي ضد النساء لهذه الظاهرة عن طريق تطوير منصة متنقلة مصممة للنساء ومنخفضة التكلفة. يوفر هذا الابتكار التكنولوجي معلومات محدثة حول الحقوق والخدمات والأماكن الآمنة وكذلك طريقة الوصول إلى خدمات الإحالة.
فقد وصل عدد البلاغات المقدمة من النساء والفتيات من العنف الجنسي والجسدي واللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا إلى 243 مليون بلاغ في العام الماضي.
وهو فقط الرقم المبلغ عنه، إذ من المحتمل أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
ففي الأردن، زادت نسبة العنف ضد المرأة بـ 34 في المئة على الأقل خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن جائحة كوفيد 19. فمنذ انتشار الوباء ازداد العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي.
ويعود هذا إلى تفاقم عوامل عدة من أهمها مخاوف الأوضاع الأمنية والصحة ونقص المدخول المالي والظروف المعيشية الضيقة في أوقات الحجر الصحي والعزلة.
هذه العوامل التي باتت أمراً جديداً بالنسبة للكثيرين، غالباً ما تكون هي الواقع اليومي للنساء والفتيات اللاجئات. حيث زاد العنف المنزلي بنسبة 34 في المئة في الأردن كنتيجة مباشرة لعمليات الحجر.
توسع انتشار جائحة كوفيد بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. فبالنسبة للنساء والفتيات اللاجئات والأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية، تحُول المخاطر والعقبات دون الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وبدعم من برنامج «التحدي الإنساني الكبير»، تساعد «أكشن أيد» على ضمان وصول النساء والفتيات بسهولة ودون الكشف عن هويتهن، إلى الموارد والخدمات والمعلومات اللازمة للبقاء بأمان، خصوصاً خلال الفترات العصيبة التي فرضها الوباء.
ومن خلال تطوير منصة «درب الآمان» التابعة لمبادرة «أكشن»، ستتمكن اللاجئات من النساء والفتيات من التواصل بشكل مجهول مع روبوت محادثة يوفر لهن المعلومات الأساسية والموارد والأدوات، التي يحتجن إليها لمكافحة العنف وطلب الدعم والحصول على المعلومات والموارد الرئيسية للتصدي للعنف ضد المرأة ومكافحته، خصوصاً خلال فترة الوباء. ويتم التعامل مع جميع المعلومات بسرية تامة وبإخفاء الهوية.
هذا الابتكار الجسور المصمم للنساء ومن قبلهن، سيحول ويحسن الخدمات الأساسية والاستجابات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
الجيش الإندونيسي يوقف "اختبارات العذرية" للمجندات

الجيش الإندونيسي يوقف "اختبارات العذرية" للمجندات

من الشرق الأوسط للهند.. "بيغاسوس" يعرض النساء لخطر متزايد

من الشرق الأوسط للهند.. "بيغاسوس" يعرض النساء لخطر متزايد

السلطات الصحية الأميركية تشجع النساء الحوامل على لقاح كورونا

السلطات الصحية الأميركية تشجع النساء الحوامل على لقاح كورونا

بينها السعودية ومصر.. مشروع قرار بالكونغرس لإدانة اعتقال النساء سياسيًا في 10 دول

بينها السعودية ومصر.. مشروع قرار بالكونغرس لإدانة اعتقال النساء سياسيًا في 10 دول