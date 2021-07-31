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توقيع الكشف المجاني على 1888 مواطن خلال القوافل الطبية في أسوان

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توقيع الكشف المجاني على 1888 مواطن خلال القوافل الطبية في أسوان توقيع الكشف المجاني على 1888 مواطن خلال القوافل الطبية في أسوان

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية نصر النوبة بمركز نصر النوبة، وقرية بنبان بحري بمركز دراو، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 1888) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

المصرى اليوم

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