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الرئيس التونسي خلال مكالمة مع نظيره الجزائري: ستكون هناك قرارات هامة قريبا

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الرئيس التونسي خلال مكالمة مع نظيره الجزائري: ستكون هناك قرارات هامة قريبا الرئيس التونسي خلال مكالمة مع نظيره الجزائري: ستكون هناك قرارات هامة قريبا

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قالت الرئاسة الجزائرية مساء يوم السبت إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بأنه ستكون هناك قرارات هامة قريبا.

وقالت الرئاسة في بيان «أجرى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون هذا المساء، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اطمأن من خلالها على الرئيس والشعب التونسي».

وأضافت أن الاتصال الهاتفي تمحور حول تطورات الوضع العام في تونس.

وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن قيس سعيد أكد أن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وأنه ستكون هناك قرارات هامة قريبا.

المصرى اليوم

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