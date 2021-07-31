إصابات "كورونا" عالميًا.. بريطانيا تسجّل 26,144 إصابة والمغرب 7529 وتونس 3419 ولبنان 984

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733 حالة في الكويت و319 بأفغانستان و268 بموريتانيا

سجلت المملكة المتحدة 26,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و71 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,856,528، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,654.

أما المغرب، فقد سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 7529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 623528.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9785، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 561930.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 3419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 183 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 589 ألفًا و565 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و686 وفاة.

وفي لبنان، سجلت 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 561380.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 537111 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7906 بعد تسجيل 3 وفيات.

أما الكويت، فقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، و1236 حالة شفاء ، وست حالات وفاة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى أنها بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد 397831، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 384062 وإجمالي عدد حالات الوفاة 2320.

وسجلت أفغانستان 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و28 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الأفغانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في البلاد بلغ 147473، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6737 .

بينما سجلت موريتانيا 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأربع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 25621، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 562.فيروس كورونا الجديد