وزير الخارجية: نثق في حكمة القيادة السياسية التونسية لتحقيق إرادة شعبها

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أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن ثقة الدولة المصرية في حكمة الإدارة التونسية لتحقيق تطلعات شعبها، مؤكدًا أن «ما يحدث شأن داخلي».

وأردف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائريرمطان لعمامرة: «نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».

وتابع: «نثق في حكمة القيادة السياسية التونسية بما يحقق إرادة التونسيين».

فيما قال وزير الخارجية الجزائري إن ما يحدث في تونس شأن داخلي ونحترم سيادتها ونتضامن معها.

وأضاف: «ندعم تونس من أجل وضع مسيرة مؤسساتها على المسار الصحيح».