أخبار عاجلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 -
أضخم طرح لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.. (التفاصيل الكاملة) -
مدبولي: تطعيم أطراف منظومة المدارس ستجعلنا نبدأ العام الدراسي دون قلق من كورونا -
إصابة شخصين في مشاجرة على «الميراث» بشبين القناطر -
تطوير الميادين وطلاء واجهات المنازل ضمن خطط تجهيز افتتاح طريق الكباش بالأقصر -
لغياب دور المحليات.. مطالبة برلمانية بشن حملات على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين -
الحالة المرورية ساعة الظهيرة -
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 -
السودان يعيد سفيره إلى إثيوبيا -
محافظ بنى سويف: الكشف على 1480 مواطنًا في قافلة طبية بنزلة البرقي خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الخارجية: نثق في حكمة القيادة السياسية التونسية لتحقيق إرادة شعبها

Print
وزير الخارجية: نثق في حكمة القيادة السياسية التونسية لتحقيق إرادة شعبها وزير الخارجية: نثق في حكمة القيادة السياسية التونسية لتحقيق إرادة شعبها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن ثقة الدولة المصرية في حكمة الإدارة التونسية لتحقيق تطلعات شعبها، مؤكدًا أن «ما يحدث شأن داخلي».

وأردف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائريرمطان لعمامرة: «نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».

وتابع: «نثق في حكمة القيادة السياسية التونسية بما يحقق إرادة التونسيين».

فيما قال وزير الخارجية الجزائري إن ما يحدث في تونس شأن داخلي ونحترم سيادتها ونتضامن معها.

وأضاف: «ندعم تونس من أجل وضع مسيرة مؤسساتها على المسار الصحيح».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 6250 كتاب خارجى جميعها بدون تفويض بالطباعة

ضبط 6250 كتاب خارجى جميعها بدون تفويض بالطباعة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

أضخم طرح لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.. (التفاصيل الكاملة)

أضخم طرح لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.. (التفاصيل الكاملة)

مدبولي: تطعيم أطراف منظومة المدارس ستجعلنا نبدأ العام الدراسي دون قلق من كورونا

مدبولي: تطعيم أطراف منظومة المدارس ستجعلنا نبدأ العام الدراسي دون قلق من كورونا