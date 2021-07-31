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رحب وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، خلال زياته للقاهرة، مشيرا إلى أن المباحثات بين البلدين كبيرة وتتطلع الدولتان للعمل المشترك في ظل الدوائر العديدة التي تجمع بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات.

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري مساء السبت، أهمية استمرار التواصل المستمر في ظل وجود عائد مباشر من هذه العلاقة على الشعبين المصرى والجزائري.

فيما قال وزير خارجية الجزائر إن اللقاءات ستكون مستمرة مع مصر، بهدف استثمار كل الفرص لتكريس سبل التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائرى وجه بأن تكون زيارته للدول الشقيقة والصديقة لتباحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنسيق حول عدد من القضايا في المشرق العربي، ناقلا رسالة من الرئيس عبدالمجيد تبون للرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكيد على استراتيجية العلاقات مع مصر، مشيدا بدور مصر الكبير في دعم الثورة الجزائرية، وقال إن مصر قدمت الكثير لدعم شعبنا.