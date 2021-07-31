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«الحمد لله على اللي بقيت فيه».. فيفي عبده توجه رسالة من الساحل الشمالي بعد تعافيها

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«الحمد لله على اللي بقيت فيه».. فيفي عبده توجه رسالة من الساحل الشمالي بعد تعافيها «الحمد لله على اللي بقيت فيه».. فيفي عبده توجه رسالة من الساحل الشمالي بعد تعافيها

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تقضي الفنانة فيفي عبده في الوقت الحالي عطلتها الصيفية من الساحل الشمالي، حيث عبرت عن سعادتها البالغة بتخطيها أزمتها الصحية التي مرت بها مؤخرا بتعرضها لخطأ طبي بسبب «حقنة خطأ» في منطقة الظهر.

ونشرت فيفي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة، وعلقت على الصورة موجهة الشكر لكافة الأطباء الذين أجروا العملية الجراحية لها. مضيفة: «الحمد لله على اللي بقيت فيه»، وتابعت: «ربنا يشفي كل مريض».

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها، ومن زملائها من الوسط الفني، مصحوبة بدعوات وأمنيات الشفاء العاجل ومن أبرز هذه التعليقات، الفنانة رانيا فريد شوقي إذ قالت: «حمد الله على سلامتك حبيبتي ربنا يحفظك ويحميكى».

كانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب «حقنة خطأ» في منطقة الظهر، وظهرت في وحكت لجمهورها ما حدث معها: «مساء الخير من أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية».

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل «مملكة الغجر»، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد

المصرى اليوم

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