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رحيل ثنائي المقاصة رسميًا

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رحيل ثنائي المقاصة رسميًا رحيل ثنائي المقاصة رسميًا

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قرر مسؤولو نادي المقاصة برئاسة أحمد هويدي، رحيل الثنائي الأوغندي خالد أوتشو والمدغشقري باولن فوافي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن صفوف الفريق، في الفترة الجارية.

وسافر فوافي وأوتشو، إلى بلادهما فترة توقف الدوري الحالية، ولم يعودا إلى مصر بالاتفاق مع إدارة النادي الجهاز الفني بقيادة محمد عبدالجليل، خاصة أن عقدهما ينتهي مع النادي الفيومي في نهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة النادي الفيومي، قررت عدم تجديد التعاقد مع فوافي، بسبب راتبه الكبير، خاصة أن النادي يعاني من أزمة مالية، بينما لم يتم تجديد عقد أواشو، بسبب تواضع مستواه الفني.

يُذكر أن مصر المقاصة يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 10 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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