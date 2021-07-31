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استشاري: دوالي الخصية والتدخين والسمنة من أسباب قلة الحيوانات المنوية

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استشاري: دوالي الخصية والتدخين والسمنة من أسباب قلة الحيوانات المنوية استشاري: دوالي الخصية والتدخين والسمنة من أسباب قلة الحيوانات المنوية

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كشف الدكتور خالد حافظ، استشاريأمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي للرجال، أن هناك عدة أسباب داخلية قد تلعب دورًا في الإصابة بقلة الحيوانات المنوية مثل دوالي الخصية، وعوامل وأسباب خارجية كذلك، منها فرط الحرارة، فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة قد يعوق إنتاج الحيوانات المنوية تماماً؛ كما أن السمنة من الأسباب الرئيسية لقلة الحيوانات المنوية.

وأضاف "حافظ"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة “cbc”، اليوم السبت، أن السمنة قد تتسبب فيها طبقات في رفع درجة حرارة الخصيتين، وإعاقة عمليات إنتاج الحيوانات المنوية، أو الجلوس لفترات طويلة، كما في حالة وظيفة السائق، إلى جانب الإفراط في ممارسة العلاقة الحميمة، أو تدخين أكثر من 20 سيجارة يومياً إلى جانب الإفراط في تناول الكحول.

وأوضح استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي للرجال، أن ما يقارب من 40 إلى 50% من مشاكل الخصوبة لدى الذكور يكون السبب فيها مشاكل في الحيوانات المنوية تحديداً، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاكل التي قد تُصيب الحيوانات المنوية لدى الرجل مسببة له انخفاضاً في نسبة الخصوبة أو حتى العقم.

المصرى اليوم

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