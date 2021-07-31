وزيرة الصحة تتفقد «العلمين النموذجي»: طرح 10 ملايين جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» المحلي في أغسطس

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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السبت، مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، للوقوف على استعدادها التام لاستقبال أي حالات وتقديم كافة الخدمات الطبية، ضمن خطة التأمين الطبي والتي بدأ تطبيقها بجميع المحافظات الساحلية تباعًا بداية من منتصف شهر يونيو بالمجان، تزامنًا مع زيادة تردد المصطافين على تلك المدن خلال فصل الصيف، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، والدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين النموذجي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على تواجد القوى البشرية من الأطقم الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات اللازمة من جراحات عامة وأوعية دموية وعظام وطوارئ، كما تفقدت وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، حيث تحدثت إلى أحد المرضى بالوحدة والذي توجه إليها بالشكر ولكافة الفرق الطبية من أطباء وفريق التمريض القائمين على خدمته، كما وجهت الوزيرة بتسجيله وكافة مرضى الغسيل الكلوي على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا وحصولهم عليه، باعتبارهم من الفئات المستحقة ذات الأولوية للحصول على اللقاح.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة ضح عدد من الفرق الطبية بالمستشفى في تخصصات الطوارئ والعظام والأوعية الدموية والجراحات العامة، وتوفير جهازي (CR) الخاص بالأشعة المقطعية، كما وجهت الوزيرة بزيادة الإعلانات على طول الطرق لتوعية المواطنين بكافة الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى العلمين النموذجي على مدار الـ24 ساعة، في الطوارئ وكافة التخصصات، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي، وذلك لتوعية المواطنين وحصولهم عل أفضل خدمة طبية خلال تواجدهم في المدن الساحلية، لافتًا إلى أن مستشفى العلمين النموذجي أقيمت على مساحة 23 ألفًا و597 مترًا، ويضم المستشفى 94 سريرًا، يشمل طوارئ، عناية مركزة، عناية قلب، غرف عمليات، وحدة غسيل كلوي تضم 9 ماكينات، أسرة داخلي، كشك نساء وتوليد، بالإضافة إلى وحدة الأطفال المبتسرين.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة اطلعت على نموذج رسم هندسي لتصاميم فندق مستشفى العلمين النموذجي الخاص بإقامة الأطباء، حيث وجهت الوزيرة برفع كفاءته والانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات على أعلى مستوى وفي أقرب وقت، كما وجهت بتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجه الفرق الطبية المتواجدة بمحافظة مطروح، وتوفير إقامة لائقة لهم.

كما أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تفعيل خطة التأمين الطبي للأماكن الساحلية التي يتزايد بها عدد المصطافين في الفترة من شهر يونيو وحتى منتصف شهر سبتمبر من كل عام، مؤكدة أيضًا جاهزية مستشفيات «العجمي، الحمام، العلمين النموذجي، الضبعة، رأس الحكمة ومطروح العام» حيث تم زيادة ضخ الأطقم الطبية وإمداد تلك المستشفيات بكافة الأدوية والمستلزمات، موجهة بزيادة حملات رش وتعقيم كافة القرى السياحية مرتين يوميًا، والحملات الرقابية على حمامات السباحة، بالإضافة إلى تكثيف حملات الطب الوقائي لمراقبة الأغذية والمياه.

وخلال لقاء صحفي، أكدت الوزيرة طرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج القومي للقاح فيروس كورونا «فاكسيرا سينوفاك» خلال منتصف شهر أغسطس القادم في أكثر من 500 مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استقبال جرعات من لقاحي «فايزر وجونسون أند جونسون» خلال الفترة القادمة لأغراض السفر من خلال الـ126 مكتبًا الذي تم تفعيل العمل بهم لاستخراج الشهادات الموثقة لتلقي اللقاح والمؤمنة، حيث تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، مؤكدة أن تلقي اللقاح لأغراض السفر سيكون خلال 72 ساعة من التسجيل على الموقع.

وأوضحت الوزيرة أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية أكبر انخفاض في عدد إصابات فيروس كورونا، كما ناشدت الوزيرة المواطنين ضرورة التسجيل على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والابتعاد عن التجمعات للحفاظ على مكتسبات التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وتابع مجاهد أن الوزيرة حرصت على تفقد إحدى سيارات القوافل الطبية المتنقلة والمتمركزة على طول طريق الساحل الشمالي، حيث اطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسيارة، كما تفقدت أيضًا إحدى سيارات الإسعاف المتمركزة على طول طريق الساحل الشمالي واطمأنت على جاهزية السيارة وكفاءة الأجهزة بها كما تحدثت إلى طاقم السيارة من المسعفين واطمأنت على حصولهم على التدريبات اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة وخطة الإخلاء الطبي إلى المستشفيات.

وذكر أن الوزيرة تفقدت أيضًا أحد الأكشاك الطبية وتحدثت مع عامل بأحد المحال التجارية أثناء تردده على الكشك لقياس ضغط الدم والاطمئنان على صحته، حيث نصحته الوزيرة بشرب الكثير من السوائل خلال ساعات الطقس الحار بالنهار والنوم عدد ساعات كافية خلال ساعات الليل، كما أوصته بالتسجيل على موقع تلقي لقاحات فيروس كورونا من خلال أجهزة «التابلت» المتوفرة بكافة الأكشاك الطبية وإبلاغ زملائه بالعمل بالقدوم والتسجيل على الموقع لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما وجهت الوزيرة أيضًا بتوفير ثلاجات صغيرة متنقلة لحفظ المياه والسوائل مع توفير وجبات دورية لكافة فرق الإسعاف والفرق الطبية بسيارات القوافل والأكشاك الطبية.