أستاذ طب نفسي يكشف عن علاج حالات الفصام

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قال الدكتور ممتاز عبدالوهاب، أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن علاج حالات الفصام يكمن في عقار «رياجيلا» وهو الدواء الأول من نوعه في مصر لعلاج الفصام لدى البالغين، مشيرًا إلى أن عقار “رياجيلا” هو إضافة نوعية لأدوية الفصام في السوق المصري؛ حيث أنه يتميز بآلية عمل جديدة من حيث الاتصال الأعلى من نوعه على مستقبل «الدوبامين 3» بالإضافة إلى «الدوبامين2» و«السيروتونين»، مما يحسن من نشاط المخ، وبالتالي يُعيد الاتزان لوظائف المخ ويحسن من أعراض الفصام الإيجابية والسلبية.

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة “cbc”، اليوم السبت، أنه من مميزات الدواء الجديد أنه يمكن استخدامه مرة واحدة يوميا، بكبسولات تتراوح قوتها بين 1.5 مجم حتى 6 مجم، مما يُساعد المريض على الالتزام بتناول الدواء وهو الضروري للحصول على درجة تحسن كبيرة، وذلك بخلاف الأدوية الأخرى التي يضطر المريض لتناولها أكثر من مرة يوميا؛ مما يؤدي إلى عدم التزام المريض بمواعيد الدواء أو نسيان إحدى الجرعات.

وتابع: «هناك عدد من الدراسات العالمية التي أجريت على رياجيلا، منها ثلاث دراسات أجريت على 1795 مريضا، والتي وجدت أن العقار أكثر تأثيرا وفعالية في علاج أعراض الفصام بعد ستة أسابيع خصوصا الأعراض الإيجابية، وهناك دراسة رابعة وجدت أن العقار يفيد في تحسين الأعراض السلبية، مثل الانعزالية، وفقدان الإرادة، وفقدان الهدف، ومشاكل الانتباه والذاكرة خلال 26 أسبوعا.