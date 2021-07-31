محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن الجديد بتوليه مهام منصبه

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قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، التهنئة للواء محمد والي، بمناسبة توليه مهام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، وذلك خلال زيارته لمقر مديرية الأمن.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار البلاد، وتأمين المنشآت الحيوية والتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم مشروعات التنمية الاقتصادية، ويعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار لتحسين مستوى الدخل والنهوض بالاقتصاد.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية الجديد، عن تقديره وشكره لمحافظ الشرقية، على هذه اللفتة الطبية وزيارته له اليوم، لتهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة، والتي تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، مؤكدًا تعاونه الجاد مع الجهاز التنفيذي للحفاظ على هيبة الدولة ،والقضاء على البؤر الاجرامية والتصدي لمحاولات الخروج عن القانون وإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي، ليشعر المواطن بالأمن والأمان .