مصدر : نحو 20 ألف شخص أقل من 18 عاما تلقوا اللقاح

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جى بي سي نيوز :- أعلن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، أن نحو 20 ألف شخص أقل من 18 عاما تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال 5 أيام.

وأضاف البلبيسي: أنه لم تظهر أي أعراض شديدة على متلقي اللقاح من الفئة أقل من 18 عاما.

"حتى الآن لم نسجل أي أعراض جانبية لهذه الفئة ولا للفئات الأكبر (...) الأعراض التي سجلت أعراض بسيطة مثل الألم وارتفاع بسيطة (في الحرارة) ونلاحظها أينما كانت لكن لا توجد أعراض شديدة"، وفق البلبيسي.

وزير الصحة فراس الهواري أعلن، السبت، فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز 12 عاما اعتبارا من الأحد.

وقال الهواري، إن "التطعيم سيكون اختيارياً باشتراط موافقة ولي الأمر لإعطاء مطاعيم كورونا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وأضاف أنه تم "تخصيص مطعوم فايزر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً" ، وفق المملكة .

وأشار الوزير إلى أن "لقاحات الأطفال الدورية لا تتضارب مع مطاعيم كورونا وتم إعداد برامج لترك فاصل زمني بين المطاعيم".