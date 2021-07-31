أخبار عاجلة

محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين -
بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا -
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تتابع تطعيمات المسافرين -
بروتوكول تعاون بين 4 جهات لإتاحة أرصفة العاصمة لمتحدي الإعاقة -
روسيا: استيلاء طالبان على السلطة يعكس فشل واشنطن.. ولن نتسرع في الاعتراف بالوضع -
إقبال ضعيف علي شراء كراسات الإسكان الاجتماعي بشمال سيناء -
نتيجة الثانوية العامة.. «المنيا» توفد مندوبين لاستلام الكشوف بعد المؤتمر الصحفي -
اليوم.. بدء تلقيح منتسبي نادي سموحة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا -
الإعلان عن أسماء 10 مزارعين مضارين بمركز الشيخ زويد -
«مركز طحلة» يحتفل باليوم العالمي للشباب ببنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

مصدر : نحو 20 ألف شخص أقل من 18 عاما تلقوا اللقاح

Print
مصدر : نحو 20 ألف شخص أقل من 18 عاما تلقوا اللقاح مصدر : نحو 20 ألف شخص أقل من 18 عاما تلقوا اللقاح

جى بي سي نيوز  :- أعلن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، أن نحو 20 ألف شخص أقل من 18 عاما تلقوا اللقاح الواقي من خلال 5 أيام.

وأضاف البلبيسي:  أنه لم تظهر أي أعراض شديدة على متلقي اللقاح من الفئة أقل من 18 عاما.

"حتى الآن لم نسجل أي أعراض جانبية لهذه الفئة ولا للفئات الأكبر (...) الأعراض التي سجلت أعراض بسيطة مثل الألم وارتفاع بسيطة (في الحرارة) ونلاحظها أينما كانت لكن لا توجد أعراض شديدة"، وفق البلبيسي.

وزير الصحة فراس الهواري أعلن، السبت، فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز 12 عاما اعتبارا من الأحد.

وقال الهواري، إن "التطعيم سيكون اختيارياً باشتراط موافقة ولي الأمر لإعطاء مطاعيم كورونا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وأضاف أنه تم "تخصيص مطعوم فايزر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً" ، وفق المملكة . 

وأشار الوزير إلى أن "لقاحات الأطفال الدورية لا تتضارب مع مطاعيم كورونا وتم إعداد برامج لترك فاصل زمني بين المطاعيم".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية