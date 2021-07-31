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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تقسيط العضويات الجديدة للراغبين في الانضمام لعضوية القلعة البيضاء. وقال د. حسام المندوه عضو اللجنة إنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة على التقسيط بأقل فائدة وأطول فترة سداد.



وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تقسيط المبالغ المتبقية على العضويات الجديدة على أربعة أقساط، للتسيير على الأعضاء المتعثرين في السداد.



وأكد د. حسام المندوه عضو اللجنة أنه يرجو الأعضاء الالتزام بسداد قيمة الأقساط في موعدها تجنبا لدفع غرامات التأخير الكبيرة. وقررت اللجنة فتح باب الفصل والإضافة للعضويات التي تسعى لإضافة أعضاء جدد أو فصل أعضاء وفقا لمقتضيات ذلك.

وقال المندوه إن اللجنة قررت إطلاق خدمة موبايل أبليكشن (زمالك ميمبرز ZAMALEK MEMBERS) للدفع الالكتروني لتجديد العضويات والاشتراكات وذلك تسهيلا على الأعضاء وتقديرا لوقتهم الثمين.