أخبار عاجلة

تراجع مع بداية التداول .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 -
مرجان تُرحّب بمشروعٍ فندقي جديد بقيمة 450 مليون درهم إماراتي: افتتح أكبر فنادق هامبتون باي هيلتون في العالم أبوابه أمام النزلاء في جزيرة المرجان -
كويكب من ذهب قد يجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا! -
"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
فلاورد تطلق خدماتها في "أم الدنيا" -
تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط) -
رويترز : شوارع خاوية وتكدس بالمطار .. حال عاصمة افغانستان بعد سيطرة طالبان -
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تعرف على تسهيلات لحمل عضويته الجديدة

Print
تعرف على تسهيلات الزمالك لحمل عضويته الجديدة تعرف على تسهيلات لحمل عضويته الجديدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، تقسيط العضويات الجديدة للراغبين في الانضمام لعضوية القلعة البيضاء. وقال د. حسام المندوه عضو اللجنة إنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة على التقسيط بأقل فائدة وأطول فترة سداد.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تقسيط المبالغ المتبقية على العضويات الجديدة على أربعة أقساط، للتسيير على الأعضاء المتعثرين في السداد.

وأكد د. حسام المندوه عضو اللجنة أنه يرجو الأعضاء الالتزام بسداد قيمة الأقساط في موعدها تجنبا لدفع غرامات التأخير الكبيرة. وقررت اللجنة فتح باب الفصل والإضافة للعضويات التي تسعى لإضافة أعضاء جدد أو فصل أعضاء وفقا لمقتضيات ذلك.

وقال المندوه إن اللجنة قررت إطلاق خدمة موبايل أبليكشن (زمالك ميمبرز ZAMALEK MEMBERS) للدفع الالكتروني لتجديد العضويات والاشتراكات وذلك تسهيلا على الأعضاء وتقديرا لوقتهم الثمين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد