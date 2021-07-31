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احتفل المجلس القومي للسكان، السبت، باليوم القومي للسكان، تحت شعار «قضايا السكان في ظل التحول الرقمي»، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،، هذا اليوم الذي تحتفل به الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان في الثلاثين من يوليو من كل عام، بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام، لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان والأثار السلبية المترتبة على مشكلة الزيادة السكانية.

وقال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، إن الهدف الأساسي من مواجهة مشكلة الزيادة السكانية هو خلق أجيال جديدة متعلمة تعليما جيداً وخالية من الأمراض، ومؤهلة للإنتاج وتحقق التنافسية في سوق العمل المحلي والعالمي.

أضاف أن النمو السكانى المطرد يلقي بظلاله على وتيرة التقدم للدولة المصرية من خلال تداعيات كثيرة وعواقب جمة واستنفاذ للموارد بكل انواعها مع حرمان الدولة في الفرص الجادة للاسثمار في تنمية الانسان وانعدام شعورة بالرفاة بالرغم مما تبذله الدولة من جهود تنموية وإصلاحية في كل المجالات التي تمس حياته اليومية.

وقال إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كانت لها رؤية استباقية في الشأن السكاني وكيف أن تنمية الانسان هو المدخل الحقيقى لضبط النمو السكاني تمثل ذلك في كثير من التدخلات والمبادرات التي تعني بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب.

أكد أن العمل السكانى في مصر يتطلب التكامل والتنسيق الكامل بين كل الجهات الحكومة، ومجلس النواب، والقطاع الاهلي والخاص والمواطن لتحويل العبء السكاني الحالي إلى قوة اقتصادية منتجة تتمتع بالمهارات التنافسية والعلمية.

وأضاف أنه في إطار رؤية الدولة نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، فقد قام المجلس القومي للسكان بتصميم لوحة للمؤشرات السكانية لجميع محافظات الجمهورية، يتم إتاحتها لمتخذي القرار في مصر، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات والتدخلات السكانية على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء، ومتابعة وتقويم كافة المؤشرات السكانية، بالإضافة إلى توقع السيناريوهات المختلفة للزيادة السكانية، وبمن ثم تكون أداة فاعلة في أيدي متخذي القرار من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتحسين الخصائص السكانية.

وقد شهد الاحتفال عرض للمؤشرات المركبة بمحافظات الجمهورية، وعرض لوحة مؤشرات سكانية لمحافظات مصر، وترتيب المؤشرات السكانية للمحافظات والأقاليم، وعرض تجريبي لبرنامج الإحصاء وتنظيم الأسرة، والتدخلات السكانية اللازمة لضبط النمو السكاني بالمحافظات، وعرض لبعض الرسائل السكانية.