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غياب 151 طالبا وضبط طالبة أثناء الغش في امتحان الثانوية بالقليوبية

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غياب 151 طالبا وضبط طالبة أثناء الغش في امتحان الثانوية بالقليوبية غياب 151 طالبا وضبط طالبة أثناء الغش في امتحان الثانوية بالقليوبية

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أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في القليوبية اليوم غياب 151 طالب وطالبة عن اداء امتحان الاستاتيكا والاحياء التي اداهما طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة فيما بلغ جملة عدد الطلاب الحاضرين للامتحان 21614 من جملة عددهم 21765 طالب وطالبة

اضافت غرفة العمليات انه تم ضبط طالبه تدعى «ض س» باحدى لجان الثانوية العامة بمدينة الخانكه وبحوزتها شريحة موبايل قامت بتركيبها على فيزا بنكية بغرض الغش وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وقالت غرفة عمليات الامتحانات ان الطالبة امتنعت عن التفتيش وهددت الملاحظين وتم على الفور مصادرة الشريحة والجهاز

وأدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادتى الاستاتيكا والاحياء بالقليوبية وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة، للشعبة العلمية بمدرستي الشيماء الثانوية ومدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم،والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها

وحث المحافظ، أبناءنا الطلاب على التركيز والمثابرة حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب، كما اطمأن المحافظ، على مدى توفير المستلزمات الطبية والوقائية، وقياس درجات الحرارة، مع الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

المصرى اليوم

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