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أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية العراقية عن وجود اتفاقات ثنائية مع نظيرتها المصرية بخصوص «مشاريع جديدة» سيتم اطلاقها، في مقدمتها قطاع السكن والبنية التحتية، مؤكدة التطلع نحو التجربة المصرية في البناء والاعمار.

وذكر بيان عراقي أن التجربة المصرية التي بدأت منذ ما يقرب من 7 أعوام في بناء التجمعات العمرانية والسكنية وتشييد المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، الاهم والانجح في المنطقة.

وقالت رئيسة الهيئة سهى داود النجار، إن إعمار البلاد لا بد أن يتم بجهود عربية ودولية، كما لا يمكن تحديد كلفة محددة لذلك، لكون القطاعات كثيرة ومتشعبة ومتداخلة«، مبينة ان»البلاد تتطلع نحو التجربة المصرية في البناء والاعمار من خلال التوجه نحو المستثمر المصري.

وأضافت أن الأولويات ستكون لقطاعي الاسكان والبنى التحتية في الانطلاق بمذكرات تفاهم ومشاريع مع مصر مبينة، أن تنشيط الاستثمار مهم جدا بتنويع القاعدة الاقتصادية، كون الاعتماد على النفط بنسبة 90 % ادى إلى تراجع واضح بالبنية التحتية، وبالتالي فأن هناك حاجة ماسة إلى شركات رصينة وعملاقة للمشاركة بإعمار البلاد«.

وأشارت المسؤولة العراية إلى أن مصر نشطت بمجال إنشاء المدن السكنية الحديثة، وهو ما تسعى الهيئة إلى تطبيقه في البلاد بحسب ما متوفر من امكانات انطلاقا من دعم الحكومة لقطاع السكن نظرا للكثافة السكانية العالية خصوصا في بغداد، ما يتطلب تنظيما للتوسع السكاني انطلاقا من التجربة المصرية«.

وعدت مشروع مدينة (الرفيل) السكنية الجديدة الذي سبق ان اعلنت عنه الهيئة، «اولى لبنات انشاء المدن السكنية الحديثة ذات الخدمات المتكاملة»، لافتة إلى ضرورة ان «يكون للجانب الاستشاري والتنفيذي المصري حضور بهذه المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية بمستوى السكن في البلاد».

واشارت إلى ان «الهيئة بطور التفاهمات والاتفاقات وصولا إلى بلورة نهائية للمشاريع التي سيتم الانطلاق بها بهذا الشأن».