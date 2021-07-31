أسطورة الجمباز السوفيتية تتحدث عن رعب «بايلز» و ذكريات أولمبياد «الثكنات العسكرية»

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انتابت لاعبة الجمباز السوفيتية لاريسا لاتينينا مشاعر مختلطة من الرهبة والخوف وهي تراقب حركات سيمون بايلز التي تتحدى الجاذبية - والخطيرة في بعض الأحيان - بينما تعتزم اللاعبة الأمريكية تحطيم رقمها القياسي في عدد الميداليات الذهبية الأولمبية.



ولا تستطيع لاتينينا (86 عاما)، وهي أكثر لاعبة جمباز أولمبية تتويجا في التاريخ بحصولها على 18 ميدالية، فهم تعقيدات حركات لاعبي الجمباز في الوقت الحالي، واعترفت بأن اللعبة أصبحت أكثر صعوبة بدنيا ونفسيا مما كان عليه في زمنها.

وأبلغت لاتينينا رويترز في منزلها الواقع على بعد ساعتين من موسكو: "ما فعلناه لا يقارن بما يفعله لاعبو الجمباز هذه الأيام".

وأضافت: "أشعر ببعض الخوف عندما أنظر إلى ما يفعله لاعبو الجمباز هذه الأيام. هل كنت سأمارس الجمباز أم لا؟".

ومثل غالبية العالم، شعرت لاتينينا بالصدمة من انسحاب بايلز، الفائزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، من مسابقات كانت ستتحدى فيها رقمها القياسي البالغ تسع ميداليات ذهبية في الجمباز وربما حصيلتها الإجمالية القياسية التي تبلغ 32 ميدالية في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم.

وأدت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 24 عاما حركة واحدة على حصان الوثب في بداية نهائي فرق السيدات، قبل أن تنسحب لأسباب تتعلق بصحتها النفسية.

وانسحبت بايلز أيضا من نهائيات فردي كل الأجهزة وحصان الوثب والعارضتين.

وسلط قرار بايلز، الذي كان لا يمكن تصوره في الحقبة السوفيتية أو حتى قبل عدة سنوات، الضوء على الصحة النفسية في أولمبياد طوكيو 2020، حيث حصلت لاعبة الجمباز الأمريكية على دعم كبير بشكل عام.

ولا تتذكر لاتينينا لجوء فريق الجمباز السوفيتي إلى علماء النفس أو أي أدوات رسمية أخرى لتحسين التركيز والأداء الذهني.

واعتمدت على التشجيع والأوسمة من المدربين وزملائها في الفريق. ومن أجل تهدئة أعصابها، كانت لاتينينا تقف على أطراف أصابعها وتغمض عينيها وتبقى ثابتة.

وقالت: "كان مدربي يقول دائما إنه لا يهم أي مركز سأحصل عليه. الشيء الأكثر أهمية هو أن أبذل قصارى جهدي".

وأضافت أن لاعبي الجمباز السوفيت الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو 1964 عاشوا في ثكنات عسكرية بها حمامات مشتركة، في تناقض حاد مع غرف الفنادق التي يستخدمها فريق الجمباز الأمريكي.

وفي عهد لاتينينا، كان هناك ضغط بالطبع للفوز بميداليات لصالح الاتحاد السوفيتي، الذي استخدم الرياضة كأداة لتعزيز مكانته الدولية.

لكن لاتينينا أوضحت أن رغبة السلطات السوفيتية في أن يتصدر رياضيو البلاد جداول الميداليات لم يكن ينظر إليه على أنه إكراه.

وأتمت: "كنا نحاول ألا نخذل بلدنا وشعبنا. كنا نبكي عندما يرفع علمنا ويعزف النشيد الوطني".