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80 فرصة عمل في ملتقى توظيف ذوي الهمم والعزيمة ببورسعيد

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80 فرصة عمل في ملتقى توظيف ذوي الهمم والعزيمة ببورسعيد 80 فرصة عمل في ملتقى توظيف ذوي الهمم والعزيمة ببورسعيد

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نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقي توظيف ذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت 14 شركة 80 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 61 من راغبي العمل من ذوي القدرات .

وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي بإتاحة فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالمتلقي وبلغ عدد العقود التي وقعت 50 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس .

وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم، شرحا خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وضمت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهي يوسف، ورشا توفيق، ونهي رمضان، ومحمد أمين، وأميرة إبراهيم، ونيفين لوقا متياس، مفتشي تفتيش العمل .

المصرى اليوم

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