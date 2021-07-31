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«شرطة » تضبط 1419 قضية خلال 24 ساعة

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«شرطة التموين» تضبط 1419 قضية خلال 24 ساعة «شرطة » تضبط 1419 قضية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1419 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 2٫8 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وفى الجيزة تم ضبط 1٫5 طن مقطعات ومفروم لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى سوهاج تم ضبط 24 طن سكر تموينى تم تجميعها بكميات أكبر من المتعاقد عليا لتعبئتها والإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وقدرت بقيمة مالية «204000 جنيه»، بحوزة مالك مركز لتعبئة السكر التموينى والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة لتعبئة السكر التموينى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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