تنسيق 2021 .. بيان الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

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ارتفع معدل البحث من طلاب الدبلومات الفنية 2021 نظام الخمس سنوات الناجحين عن معلومات عن الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات، وكذلك عن تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدني من الدرجات اللازم للنقديم في مكتب التنسيق، والحد الأدني من الدرجات الذي تقبله الكليات والمعاهد التى تقبل طلبة الدبلومات الفنية، ونستعرض فيما يلي جميع المؤشرات الخاصة بقبول طلاب الدبلومات الفنية نظام 5 فى الكليات والمعاهد المختلفة.

وقرر مكتب التنسيق للقبول فى الكليات والمعاهد عام 2020 قبول خريجي دبلوم الفنادق والدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري، نظام 3 سنوات، من الطلاب الحاصليم على مجموع 60% فأكثر، وخصص نسبة 10% من طلاب الفرقة الأولي فى كل كلية أو معهد من تلك المعاهد لطلبة الدبلومات الفنية، علي أن يكون 90% من الطلاب من خريجي الثانوية العامة.

نستعرض خلال البيانات التالية بيان الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة التي تقبل طلاب الدبلوم الصناعي وطلال الدبلوم التجاري وطلاب الدبلوم الزراعي وطلاب دبلوم السياحة والفنادق نظام 5 سنوات، وأمام كل كلية أو معهد الحد الأدني للقبول خلال العام الماضي ضمن تنسيق 2020.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 2020 || بيان الكليات والمعاهد التي تقبل «دبلوم الصنايع»

تعرض القائمة التالية قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلوم الصناعي نظام 5 سنوات، والحد الأدني لتنسيق كليات ومعاهد دبلوم الثانوي الصناعي فى عام 2020:

هندسة بترول و تعدين السويس 98.56

هندسة جنوب الوادي 97.89

هندسة كفر الشيخ 97.06

هندسة الفيوم 97.00

هندسة طنطا 96.94

هندسة أسوان 96.67

هندسة بنها بشبرا 96.44

هندسة سوهاج 96.39

هندسة بني سويف 96.39

هندسة الإسكندرية 96.00

هندسة القاهرة 95.94

هندسة بنها 95.78

هندسة الزقازيق 95.60

هندسة المنوفية بشبين الكوم 95.56

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 95.50

هندسة المنصورة 95.44

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 95.39

هندسة دمياط 95.39

هندسة حلوان 95.22

هندسة حلوان بالمطرية 95.17

هندسة أسيوط 95.11

هندسة عين شمس 95.06

هندسة السويس 95.06

هندسة المنيا 95.00

هندسة بور سعيد 95.00

هندسة الطاقة أسوان 94.95

تربية حلوان 94.70

تربية السويس 94.62

تربية المنيا 94.40

تربية نوعية طنطا 93.72

تربية نوعية جنوب الوادي 93.67

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 93.10

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 93.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 92.78

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 92.78

تربية نوعية كفر الشيخ 92.34

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 92.28

تربية نوعية عين شمس 92.22

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 92.17

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.06

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 92.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 91.78

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 91.75

تربية نوعية أسوان 91.61

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.60

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 91.55

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 91.28

تربية نوعية المنصورة 91.22

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 91.15

تربية نوعية الفيوم 90.89

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 90.72

تربية نوعية بنها 90.60

تربية نوعية بور سعيد 90.50

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 90.39

تربية نوعية دمياط 90.00

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 89.94

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 89.91

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.89

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.85

تربية نوعية المنوفية بأشمون 89.56

تربية نوعية الزقازيق 89.44

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 89.30

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 89.17

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 89.15

تربية نوعية المنيا 89.10

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 89.06

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 89.05

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 88.94

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 88.89

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 88.80

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 88.67

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 88.61

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 88.50

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 88.45

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 88.35

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 88.28

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 88.06

عالي هندسة بلبيس 87.95

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 87.95

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 87.94

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 87.94

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 87.89

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 87.89

أقتصاد منزلى حلوان 87.83

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 87.83

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 87.78

أقتصاد منزلى العريش 87.56

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.55

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 87.50

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 87.50

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 87.39

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 87.35

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 87.22

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 86.83

المعهد العالى للهندسة بالمنيا 86.67

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 86.55

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 86.44

العالي ترميم الآثار بأبي قير 86.10

آثار الأقصر 85.06

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 83.28

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 82.89

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 81.75

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 81.67

آثار أسوان 81.33

فنون جميلة (عمارة) المنيا 81.22

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 81.22

فنون جميلة (عمارة) حلوان 81.22

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 81.20

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 80.70

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 80.20

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 79.50

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 78.83

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 78.78

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 78.56

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 78.50

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 78.20

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 78.00

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 77.56

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه 77.56

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 77.55

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.90

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 76.89

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 76.72

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 76.61

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 76.55

فنون تطبيقية حلوان 75.70

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 75.39

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 75.28

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 75.17

فنون جميلة (فنون) حلوان 75.17

فنون جميلة (فنون) المنيا 75.17

فنون جميلة (فنون) الأقصر 75.17

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 75.15

آثار الفيوم 75.00

آثار القاهرة 75.00

زراعة بنها بمشتهر 75.00

آثار دمياط 75.00

آثار الزقازيق بصان الحجر 75.00

آثار و لغات مطروح 75.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 75.00

فنون تطبيقية بنها 75.00

فنون تطبيقية دمياط 75.00

فنون تطبيقية بني سويف 75.00

آثار جنوب الوادي 75.00

آثار سوهاج 75.00

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 75.00

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 74.90

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 73.11

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 72.45

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 72.28

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 71.39

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 70.20

نظم معلومات ادارية قطاميه 69.17

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 63.80

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 60.00

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 2020 || بيان الكليات والمعاهد التي تقبل «دبلوم التجارة»

تعرض القائمة التالية قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب دبلوم التجارة نظام 5 سنوات، والحد الأدني لتنسيق كليات ومعاهد دبلوم الثانوي التجاري فى عام 2020:

تجارة السويس 90.20

تجارة أسوان 89.89

تجارة جنوب الوادي 89.60

تجارة سوهاج 89.11

تجارة أسيوط 88.39

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 88.22

تجارة انتساب موجه سوهاج 87.56

تجارة بني سويف 87.55

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 87.30

تجارة انتساب موجه أسوان 87.22

تجارة القاهرة 86.83

تجارة انتساب موجه السويس 86.66

تجارة انتساب موجه أسيوط 86.56

تجارة عين شمس 86.50

تجارة الإسكندرية 86.50

تجارة انتساب موجه بني سويف 85.83

تربية حلوان 85.55

تجارة الزقازيق 85.50

تجارة العريش 85.44

تجارة المنصورة 85.11

تجارة انتساب موجه القاهرة 85.11

تجارة بنها 85.11

تجارة المنوفية بشبين الكوم 85.00

تجارة و إدارة أعمال حلوان 85.00

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 85.00

تجارة بور سعيد 84.80

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 84.70

تجارة انتساب موجه عين شمس 84.39

تجارة دمنهور 84.28

تجارة دمياط 84.20

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 84.20

تجارة مدينة السادات 84.11

تجارة طنطا 84.10

تجارة كفر الشيخ 83.94

تجارة انتساب موجه الزقازيق 83.77

تجارة انتساب موجه العريش 83.72

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 83.67

تجارة انتساب موجه المنصورة 83.61

تربية نوعية دمياط 83.55

تجارة انتساب موجه بنها 83.55

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 83.50

تجارة انتساب موجه بور سعيد 83.40

تجارة انتساب موجه دمنهور 83.39

تجارة انتساب موجه دمياط 83.33

تجارة انتساب موجه طنطا 83.17

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 83.11

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 83.11

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 83.10

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 83.00

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 82.94

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 82.66

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 82.44

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 82.28

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 82.28

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 82.11

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 82.00

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 82.00

العالي سياحة وفنادق الغردقة 81.70

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 81.60

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 81.39

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 81.30

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 81.20

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 81.11

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 81.11

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 81.11

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 81.10

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 80.89

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 80.80

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 80.80

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 80.70

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 80.67

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 80.66

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 80.61

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 80.50

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 80.44

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 80.33

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 80.33

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 80.28

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 80.22

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 80.11

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 79.90

الفراعنة العالي إدارة أعمال 79.89

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 79.83

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 79.78

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 79.56

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 79.40

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 79.34

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 79.33

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 79.28

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 79.17

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 78.94

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 78.89

نظم معلومات ادارية قطاميه 78.88

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 78.78

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 78.72

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 78.55

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 78.33

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 78.22

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 78.22

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 78.17

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 77.94

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 77.89

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 77.89

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 77.78

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 77.56

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 77.56

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 77.39

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 77.33

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 77.28

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 77.22

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 77.11

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 77.06

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 76.86

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 76.72

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 76.67

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 76.61

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 76.61

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 76.50

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 76.33

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 76.22

حقوق سوهاج 76.22

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 76.06

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 76.00

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 75.89

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 75.80

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 75.80

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 75.78

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 75.77

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 75.64

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 75.61

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 75.59

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 75.50

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 75.45

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 75.33

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 75.11

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 75.11

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 75.00

حقوق المنصورة 75.00

حقوق أسوان 75.00

حقوق طنطا 75.00

حقوق مدينة السادات 75.00

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 75.00

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 75.00

حقوق المنيا 75.00

حقوق أسيوط 75.00

حقوق الإسكندرية 75.00

حقوق انتساب موجه سوهاج 75.00

حقوق القاهرة 75.00

حقوق حلوان 75.00

حقوق انتساب موجه حلوان 75.00

حقوق عين شمس 75.00

حقوق جنوب الوادي 75.00

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 75.00

حقوق الزقازيق 75.00

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 75.00

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 75.00

حقوق انتساب موجه أسوان 75.00

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 75.00

حقوق المنوفية بشبين الكوم 75.00

حقوق بنها 75.00

حقوق انتساب موجه بنها 75.00

حقوق بور سعيد 75.00

حقوق الفيوم 75.00

حقوق بني سويف 75.00

حقوق انتساب موجه طنطا 75.00

حقوق انتساب موجه أسيوط 75.00

حقوق انتساب موجه القاهرة 75.00

حقوق انتساب موجه عين شمس 75.00

حقوق انتساب موجه الزقازيق 75.00

حقوق انتساب موجه المنصورة 75.00

حقوق انتساب موجه بني سويف 75.00

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 75.00

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 75.00

حقوق دمياط 75.00

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 74.17

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 73.39

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 72.89

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 70.83

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 70.33

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 69.00

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 68.50

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 68.33

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 2020 || بيان الكليات والمعاهد التي تقبل «دبلوم الزراعة»

تعرض القائمة التالية قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب دبلوم الزراعة نظام 5 سنوات، والحد الأدني لتنسيق كليات ومعاهد دبلوم الثانوي الزراعي فى عام 2020:

زراعة عين شمس 75.56

زراعة المنصورة 75.56

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 75.56

زراعة المنوفية بشبين الكوم 75.56

تربية المنوفية بشبين الكوم 75.00

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 75.00

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 75.00

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 75.00

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 72.41

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