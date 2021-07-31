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«ويجز» يشعل حفل العلمين الجديدة بمشاركة «عفروتو» و «باتيستوتا» (صور)

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أحيا مطرب الراب «ويجز» والمغنيين «عفروتو»و«باتيستوتا»، وعدد كبير من الفرق الغنائية حفلا غنائيا، ضخما على مسرح الماسة بالعلمين الجديدة،و قدم «ويجز» في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل:«دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير»، وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الضخم، حيث تجاوب الجمهور بالرقص والتفاعل مع «ويجز» وزملاءه.

حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»

كان «ويجز» قد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة على المسرح لأول مرة، موضحا أن هناك أغنيات كثيرة طرحها في فترة توقف الحفلات بسبب جائحة كورونا، ولم يقدمها من قبل على المسرح، لذا ستكون المرة الأولى التي يغينها أمام جمهوره في حفل كبير، كما قال إن هناك مفاجآت عديدة سيشدها الحفل معبرا عن سعادته بمشاركته في حدث كبير كهذا، وهو ماقدمه على المسرح بمشاركة جمهوره في حفله أمس.

حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»

المصرى اليوم

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