ملايين الأمريكيين مهددون بالطرد من منازلهم اعتبارًا من اليوم.. لكن لماذا؟

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مجلس النواب فشل في الحصول على مهلة للمستأجرين

تواجه ملايين العائلات الأمريكية خطر طردها من منازلها اعتبارًا من اليوم "السبت"؛ لعدم تمكُّنها من دفع بدلات الإيجار منذ عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك مع انتهاء مهلة تعليق عمليات الطرد التي كانت تحميها.

وفشل مجلس النواب أمس في التوصل إلى اتفاق لمنح مهلة إضافية للمستأجرين الذين يواجهون ضائقة مالية، رغم الظروف الداهمة، ولاسيما مع تفشّي المتحورة دلتا التي تعد سببًا في ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" مجددًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واقترحت لجنة برلمانية تمديد المهلة حتى 31 ديسمبر "كانون الأول"، لكن هذا العرض لم يحصل على دعم كاف بما في ذلك في صفوف الديموقراطيين، فطرح عندها تمديد مهلة السماح حتى 18 أكتوبر "تشرين الأول".

وأعربت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، عن أسفها لعدم دعم أي جمهوري للإجراء.

وقالت "بيلوسي": "من المخيب للأمل للغاية أن يرفض الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ العمل معنا على هذه المسألة".

وبدأ أعضاء مجلس النواب عطلتهم التي تستمر حتى نهاية أغسطس "آب"، على أن يليهم أعضاء مجلس الشيوخ بعد أسبوع؛ ما يبدد الأمل في التوصل إلى اتفاق سريعًا.