تعليم أسوان تعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات امتحانات الدور الثاني

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عقد خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، اجتماعًا مع مديري الادارات التعليمية ومديرى العموم بالمديرية بحضور نبيل جعفر وكيل المديرية لبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد الجيد لتلك الامتحانات وتجهيز مقار اللجان وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية .

كما استعرض القبيصي مع الحضور خطة التدريبات المنعقدة حالياً فى جميع الإدارات وبيان لعدد القاعات التى يمكن توفيرها لاجراء المزيد من التدريبات لاستيعاب أعداد أكبر من المعلمين لتعظيم الاستفادة وتوفير الوقت حرصا علي تحقيق التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين علي مستوى المديرية والإدارات والمدارس وبما يحقق رؤية الوزارة فى تحقيق تعليم عالى الجودة.

وأكد على أهمية حصر الرواكد فى جميع الإدارات التعليمية وكافة المدارس تمهيداً للتخلص من التالف واعادة تدوير ما يصلح منها لصالح العملية التعليمية.

كما تم التأكيد علي ضرورة قيام التوجيه المالى والإدارى بالمديرية والإدارات بمتابعة عملية تقديم ملفات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والأول الثانوى وضرورة الالتزام بذلك طبقاً لتعليمات الوزارة في تسديد المصروفات و رسوم التقديم مقابل الخدمات والأنشطة حتي تستطيع المدرسة ممارسة الأنشطة بكفاءة وفاعلية والتأكيد علي عدم دفع أي تبرعات للمدرسة تحت أى مسمى إلا بإيصال رسمى في حال رغبة ولى الأمر تقديم تبرع عينى للمدرسة.