أخبار عاجلة

جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي -
المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان -
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟ -
صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس" -
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة -
تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" -
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط -
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ" بايدن": استقل! -
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

منزل لعائلة بن لادن للبيع في أمريكا بـ 28 مليون دولار (تعرف على مواصفاته)

Print
منزل لعائلة بن لادن للبيع في أمريكا بـ 28 مليون دولار (تعرف على مواصفاته) منزل لعائلة بن لادن للبيع في أمريكا بـ 28 مليون دولار (تعرف على مواصفاته)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت عائلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بيع منزل بـ 28 مليون دولار في منطقة «بيل إير» بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وعرض الأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم القاعدة إبراهيم، قصره القديم، المبني عام 1931 والذي يمتلكه منذ عام منذ عام 1983.

وانتقدت الوسيطة العقارية الأمريكية المسؤولة عن المنزل، فلورانس مطر، ربط إعلان البيع بزعيم تنظيم القاعدة، مؤكدة أن مالك المنزل وأسرته لا علاقة لهم بـ بأسامة بن لادن، وفقا لموقع الحرة.

وأضاف مطر أن أسرة بن لادن 53 أخاً وأختاً، وبعضهم لا يعرف الآخر.

والمنزل مبني على الطراز المعماري للبحر المتوسط، ومكوّن من طابقين يمتد على مساحة لا تقل عن 660 متراً مربعاً، ويضم بين جدرانه 7 غرف للنوم و5 حمامات.

وقالت صحيفة «نيويورك بوست»، فإن المنزل كان خلال فترة الستينيات من القرن الماضي مملوكاً للمنتج الهوليوودي آرثر فريد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي

جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي

مصرع شرطي صطدمته سيارة ملالكي اعلي الدائري

مصرع شرطي صطدمته سيارة ملالكي اعلي الدائري

عقوبة الفعل الفاضح والانتظار صف تانى وتركيب فاميه وسير عكس اتجاه فى قانون المرور

عقوبة الفعل الفاضح والانتظار صف تانى وتركيب فاميه وسير عكس اتجاه فى قانون المرور

المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان

المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان