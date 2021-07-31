منزل لعائلة بن لادن للبيع في أمريكا بـ 28 مليون دولار (تعرف على مواصفاته)

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عرضت عائلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بيع منزل بـ 28 مليون دولار في منطقة «بيل إير» بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وعرض الأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم القاعدة إبراهيم، قصره القديم، المبني عام 1931 والذي يمتلكه منذ عام منذ عام 1983.

وانتقدت الوسيطة العقارية الأمريكية المسؤولة عن المنزل، فلورانس مطر، ربط إعلان البيع بزعيم تنظيم القاعدة، مؤكدة أن مالك المنزل وأسرته لا علاقة لهم بـ بأسامة بن لادن، وفقا لموقع الحرة.

وأضاف مطر أن أسرة بن لادن 53 أخاً وأختاً، وبعضهم لا يعرف الآخر.

والمنزل مبني على الطراز المعماري للبحر المتوسط، ومكوّن من طابقين يمتد على مساحة لا تقل عن 660 متراً مربعاً، ويضم بين جدرانه 7 غرف للنوم و5 حمامات.

وقالت صحيفة «نيويورك بوست»، فإن المنزل كان خلال فترة الستينيات من القرن الماضي مملوكاً للمنتج الهوليوودي آرثر فريد.