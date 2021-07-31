ضبط طرفي مشاجرة بحوزة أحدهما 3 كيلو حشيش في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، السبت، من ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحوزة أحدهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من تحديد طرفي المشاجرة، وتبين حدوث مشادة كلامية بين تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، بسبب خلافات بينهما.

تطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الثانى حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.