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تسمم غذائي .. مصرع طفل وإصابة ٤ من أسرة واحدة بكفر الشيخ

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تسمم غذائي .. مصرع طفل وإصابة ٤ من أسرة واحدة بكفر الشيخ تسمم غذائي .. مصرع طفل وإصابة ٤ من أسرة واحدة بكفر الشيخ

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لقى طفل مصرعه، وأصيب 4 آخرين من عائلة واحدة، بتسمم غذائي، وجاري التعرف عن سبب التسمم الغذائي، وتم نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الحامول المركزي، والمصابين للمستشفى، لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بإصابة عائلة بتسمم غذائي أدى لوفاة طفل وإصابة 4 أخرين، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من البيانات بالمستشفى مصرع «ح. ر. ح» 11سنة، وتم وضعه بمشرحة المستشفى، وجاري عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وهم «ر. ر. ح» 10 سنوات، و«ر. ر. ح» 5سنوات، و«ص. أ.أ» 75سنة، و«ا. ط. م.ر» 36سنة، وجميع الحالات من عزب الحامول، والحالات تحت الملاحظة والعلاج باستقبال المستشفى.

المصرى اليوم

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